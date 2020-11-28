Штаб ООС повідомляє про 6 порушень тиші на Донбасі, серед військових – без втрат

Підтримувані Росією бойовики здійснили шість обстрілів позицій українських військових на Донбасі минулої доби, 27 листопада, повідомив пресцентр операції Об’єднаних сил.

Зокрема, три факти порушення режиму припинення вогню зафіксовані у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід». Поблизу Авдіївки бойовики вели вогонь із підствольного гранатомета, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї, неподалік Водяного – застосували великокаліберний кулемет, а на ділянці біля Опитного – ручний протитанковий гранатомет, йдеться в повідомленні.

Крім того, за словами українських військових, бойовики вдалися до провокацій біля Шумів, застосовуючи підствольний гранатомет і стрілецьку зброю, і поблизу Катеринівки, стріляючи з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

На неприцільний вогонь українські військовослужбовці зброю у відповідь не застосовували, йдеться в повідомленні.

«Від початку поточної доби, 28 листопада, режим припинення вогню противник порушив на Приазов’ї, поблизу Водяного. З тимчасово окупованої Ужівки російсько-окупаційні війська застосовували стрілецьку зброю, гранатомети різних систем, міномети калібрів 120 мм та 82 мм. Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає», – наголосили у штабі ООС.

У пресцентрі також заявили, що про провокації бойовиків, застосування ними заборонених зразків важкого озброєння негайно повідомили представникам ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю і координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

У підтримуваному Росією угрупованні «ДНР» звинуватили українських військових у двох обстрілах своїх позицій, угруповання «ЛНР» заявило про один обстріл.

Із 00:01 27 липня на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.