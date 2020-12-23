Бойовики 9 разів порушили «тишу» на Донбасі – штаб ООС

Підтримувані Росією бойовики протягом минулої доби, 22 грудня, дев’ять разів порушили режим припинення вогню біля трьох населених пунктів на Донбасі, повідомляє пресцентр операції Об’єднаних сил.

Зокрема, за повідомленням, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» підтримувані Росією сили знову використали заборонене озброєння і застосували проти українських військових неподалік Водяного, що на Приазов’ї, артилерійські системи 122-го калібру. На цьому ж напрямку бойовики ще кілька разів відкривали вогонь, але вже з гранатометів різних систем і здійснили дистанційне мінування місцевості мінами ПОМ-2, додали в пресцентрі ООС.

Неподалік Луганського та Південного збройні формування Росії застосували міномети 120-го та 82-го калібру, а біля Південного – вели вогонь ще й з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, повідомили військові.

«Обстріли були неприцільними та не несли загрози життю чи здоров’ю нашим воїнам, тому вогонь у відповідь вони не відкривали. Бойових втрат чи поранень серед наших захисників немає», – повідомили у пресцентрі ООС.

Від початку поточної доби, 23 грудня, порушень режиму припинення вогню українські військові не зафіксували.

На ресурсах угруповання «ДНР» даних про обстріли станом на ранок 23 грудня немає, угруповання «ЛНР» звинуватило ЗСУ у трьох порушення режиму «тиші».

Із 00:01 27 липня на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.