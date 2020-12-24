Минула доба на Донбасі: три обстріли, серед військових – без втрат

Підтримувані Росією бойовики протягом минулої доби, 23 грудня, три рази порушили режим припинення вогню на Донбасі, повідомляє пресцентр операції Об’єднаних сил.

Поблизу Водяного бойовики відкривали неприцільний вогонь з автоматичних станкових та підствольних гранатометів. У напрямку українських позицій неподалік Талаківки – вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї, а в передмісті Авдіївки – відкривали вогонь із ручного протитанкового гранатомета, йдеться в повідомленні.

«Постріли російсько-окупаційних військ не несли загрози життю та здоров’ю наших захисників, тому вогонь у відповідь вони не відкривали. Серед українських військовослужбовців бойових втрат і поранень немає», – додали в пресцентрі.

Від початку поточної доби, 24 грудня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано, кажуть військові.

Підтримувані Росією угруповання «ДНР» і «ЛНР» даних про обстріли вранці 24 грудня не наводять.

Із 00:01 27 липня на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.