Бойовики 9 разів порушили перемир’я на Донбасі 1 січня – штаб ООС

Підтримувані Росією бойовики протягом минулої доби, 1 січня, дев’ять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, повідомив пресцентр операції Об’єднаних сил.

«У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», російсько-окупаційні війська декілька разів відкривали вогонь у передмісті Авдіївки. Тут противник застосував проти наших захисників міномети 82-го калібру, гранатомети різних систем і стрілецьку зброю. Також з напрямку населеного пункту Яковлівка було візуально виявлено БпЛА противника типу «квадрокоптер», який вмілими діями наших воїнів був збитий після перетину лінії розмежування», – заявили у пресцентрі.

Крім того, за даними військових, бойовики обстрілювали їхні позиції поблизу Водяного, що на Приазов’ї, – з ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї. Поодинокі неприцільні постріли зі стрілецької зброї було зафіксовано і неподалік Павлополя. У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», поблизу населеного пункту Золоте-4 бойовики застосували гранатомети різних систем і великокаліберні кулемети, а біля Новолуганського – стрілецьку зброю, йдеться в повідомленні.

На численні обстріли українські військові надали «адекватну відповідь», наголосили у пресцентрі ООС. «Серед українських воїнів бойових втрат та поранень немає. Про всі факти порушень режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ», – повідомили у пресцентрі.

Від початку поточної доби, 2 січня, порушень режиму припинення вогню не зафіксували, кажуть військові.

Тим часом, підтримуване Росією угруповання «ДНР» звинуватило ЗСУ у чотирьох обстрілах своїх позицій, угруповання «ЛНР» про обстріли не повідомляло.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.