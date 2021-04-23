Минула доба на Донбасі: 17 обстрілів, загинув військовий – штаб ООС

Підтримувані Росією сили на Донбасі минулої доби здійснили 17 порушень режиму припинення вогню, один український військовий внаслідок обстрілів загинув, повідомляє вранці 23 квітня пресцентр операції Об’єднаних сил.

За повідомленням, обстріли велися поблизу селищ Південне, Зайцеве, поблизу Красногорівки, Шумів, Пісків, Золотого-4, Водяного, Павлополя, Майорська. Бойовики відкривали вогонь із мінометів 82-го та 120-го калібрів, зі станкових протитанкових гранатометів, протитанкового ракетного комплексу, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї, кажуть у штабі ООС.

«Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК», – заявили військові.

Станом на 7 годину ранку 23 квітня, з боку підтримуваних Росією сил зафіксували три порушення режиму припинення вогню. Бойових втрат серед українських захисників за поточну добу немає, йдеться в повідомленні.

Підтримувані Росією угруповання «ДНР» і «ЛНР» звинуватили українських військових в обстрілах своїх позицій.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.

На цей час, за повідомленнями, внаслідок обстрілів противника й підривів на вибухових пристроях протягом нинішнього перемир’я загинули принаймні 35 українських військовослужбовців (із них близько 28 лише протягом цього року), ще понад 85 були поранені чи зазнали бойових травм.