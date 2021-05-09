Минула доба на Донбасі: 9 обстрілів, серед військових – без втрат

Підтримувані Росією бойовики минулої доби дев’ять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, повідомив вранці 9 травня пресцентр операції Об’єднаних сил.

Обстріли зафіксували поблизу населених пунктів Південне, Авдіївка, Опитне, Новгородське, Золоте-4, Мар’їнка, вони велися із заборонених Мінськими домовленостями артилерійських установок 122-го калібру, мінометів 120-го калібру, мінометів 82-го калібру, стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів і гранатометів різних систем, зі станкових протитанкових гранатометів.

«Біля Мар’їнки противник двічі відкривав вогонь із протитанкових гармат калібру 100 мм та автоматичних станкових гранатометів. До того ж, російські окупанти здійснили обстріл цивільної інфраструктури міста», – йдеться в повідомленні.

У штабі ООС повідомили, що втрат серед українських військових і цивільного населення немає, ЗСУ відкривали вогонь у відповідь на обстріли.

Станом на 7 годину ранку, 9 травня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано, додали у штабі.

В угрупованні «ДНР» інформації про обстріли станом на ранок 9 травня не наводять. Ввечері 8 травня бойовики звинуватили українських військових у шістьох обстрілах і загибелі цивільного на околиці Донецька.

Угруповання «ЛНР» звинувачує ЗСУ в одному обстрілі своїх позицій минулої доби.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.

Як повідомило Управління зв’язків з громадськістю Збройних сил України на запит Радіо Свобода, з моменту оголошення режиму припинення вогню 27 липня 2020 року і до 5 травня 2021 року в районі проведення операції Об’єднаних сил на території Донецької та Луганської областей загинули (померли) 99 військовослужбовців. З цієї кількості 34 військових загинули «під час бойової обстановки», зазнали поранень 190 військовослужбовців, уточнили в ЗСУ.

За даними ЗСУ, від початку збройного конфлікту загинули 3886 військовослужбовців, поранень зазнали понал 12,6 тисячі військових.