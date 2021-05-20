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20 травня 2021, Київ 08:16
Новини | Події

Минула доба на Донбасі: військові зафіксували один обстріл

Бойових втрат серед українських військових немає, йдеться в повідомленні

Підтримувані Росією бойовики минулої доби на Донбасі один раз порушили режим припинення вогню, повідомив вранці 20 травня пресцентр операції Об’єднаних сил.

«Біля Талаківки противник відкривав вогонь із підствольних гранатометів», – повідомили у штабі ООС.

Станом на 7 годину ранку 20 травня також зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню – біля Авдіївки бойовики відкривали вогонь зі станкових протитанкових гранатометів, додали у пресцентрі.

Бойових втрат внаслідок обстрілів серед українських військових немає, йдеться в повідомленні.

Підтримуване Росією угруповання «ДНР» даних про обстріли станом на 20 травня не дає, угруповання «ЛНР» звинувачує українські сили в двох обстрілах своїх позицій.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.

Як повідомило Управління зв’язків з громадськістю Збройних сил України на запит Радіо Свобода, з моменту оголошення режиму припинення вогню 27 липня 2020 року і до 5 травня 2021 року в районі проведення операції Об’єднаних сил на території Донецької та Луганської областей загинули (померли) 99 військовослужбовців. З цієї кількості 34 військових загинули «під час бойової обстановки», зазнали поранень 190 військовослужбовців, уточнили в ЗСУ.

За даними ЗСУ, від початку збройного конфлікту загинули 3886 військовослужбовців, поранень зазнали понал 12,6 тисяч військових.

Чим Україна відповість Росії на ракетний обстріл?
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Чим Україна відповість Росії на ракетний обстріл?

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