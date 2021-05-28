На Донбасі 28 травня було 7 обстрілів, поранений військовий – штаб ООС

Підтримувані Росією бойовики від початку доби 28 травня сім разів обстріляли позиції Збройних сил України на Донбасі, повідомив пресцентр операції Об’єднаних сил. Внаслідок обстрілів один військовий поранений, йому оперативно надали домедичну допомогу й евакуювали до лікувального закладу. Стан здоров’я пораненого – задовільний, повідомили у штабі ООС.

За повідомленням, обстріли зафіксували поблизу Авдіївки, Водяного, Гранітного, Причепилівки, Павлополя, Мар’їнки, Пісків. Бойовики застосовували міномети 82-го калібру, ручні протитанкові й підствольні гранатомети, великокаліберні кулемети, станкові протитанкові гранатомети, протитанкові ракетні комплекси, а також з БПЛА скинули два постріли ВОГ-17, уточнили військові.

«На обстріли противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь. Українська сторона СЦКК оперативно реагувала на порушення через СММ ОБСЄ, використовуючи координаційний механізм», – йдеться в повідомленні.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.

Як повідомило Управління зв’язків з громадськістю Збройних сил України на запит Радіо Свобода, з моменту оголошення режиму припинення вогню 27 липня 2020 року і до 5 травня 2021 року в районі проведення операції Об’єднаних сил на території Донецької та Луганської областей загинули (померли) 99 військовослужбовців. З цієї кількості 34 військових загинули «під час бойової обстановки», зазнали поранень 190 військовослужбовців, уточнили в ЗСУ.

За даними ЗСУ, від початку збройного конфлікту загинули 3886 військовослужбовців, поранень зазнали понал 12,6 тисяч військових.