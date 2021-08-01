Минула доба на Донбасі: сім обстрілів, один військовий поранений

Підтримувані Росією бойовики здійснили сім порушень режиму припинення вогню на Донбасі минулої доби, внаслідок обстрілів один український військовий поранений, повідомив пресцентр операції Об’єднаних сил.

Військовий, який зазнав осколкового поранення, перебуває в лікувальному закладі у стані середньої тяжкості.

Обстріли зафіксували неподалік Водяного, що на Приазов’ї, біля Шумів і Новолуганського, велися вони з мінометів 82-го калібру, автоматичних станкових і підствольних гранатометів, а також великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Крім того, на Луганщині був зафіксований проліт безпілотного літального апарату типу «Орлан-10» з перетином лінії розмежування, повідомив пресцентр ООС.

«На обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь. Станом на 7 годину ранку, 1 серпня, зафіксоване одне порушення режиму припинення вогню… Бойових втрат серед військових Об’єднаних сил немає», – йдеться в повідомленні.

Підтримуване Росією угруповання «ДНР» звинуватило Збройні сили України в трьох обстрілах своїх позицій минулої доби, угруповання «ЛНР» – в одному обстрілі.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.

За даними української делегації в Тристоронній контактній групі, за рік дії режиму припинення вогню на Донбасі зафіксували 1995 обстрілів, загинули 45 військових, 163 – поранені.