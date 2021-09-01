Штаб ООС: на Донбасі минулої доби зафіксували 8 порушень режиму тиші

Підтримувані Росією бойовики 31 серпня вісім разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, повідомляє пресцентр операції Об’єднаних сил.

Зокрема, обстріли зафіксували поблизу Широкина, Новозванівки, Нью-Йорка, Красногорівки, Мар’їнки, велися вони зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів, мінометів 120-го калібру і протитанкових гармат МТ-12, заявили у пресцентрі ООС.

«На ворожі обстріли наші захисники відкривали вогонь у відповідь. Бойових втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає», – йдеться в повідомленні.

За даними пресцентру ООС, підтримувані Росією бойовики також здійснили обстріл околиць Красногорівки із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120-го калібру, постраждалих серед місцевого населення немає.

Станом на 7:00 1 вересня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано, додали у штабі ООС.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.

За даними української делегації в Тристоронній контактній групі, за рік дії режиму припинення вогню на Донбасі станом на 27 липня 2021 року зафіксували 1995 обстрілів, загинули 45 військових, 163 – поранені.