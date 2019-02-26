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26 Лютий 2019, Київ 19:22
Новини | Події

На Донбасі 26 лютого поранені троє українських військових – штаб ООС

Підтримувані Росією бойовики здійснили вісім обстрілів позицій ЗСУ, у п’яти випадках застосувавши заборонену Мінськими угодами зброю – штаб

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У зоні бойових дій на Донбасі 26 лютого зазнали поранень троє українських військових, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил. За цими даними, підтримувані Росією бойовики здійснили вісім обстрілів позицій ЗСУ, у п’яти випадках застосувавши заборонену Мінськими угодами зброю.

«Підрозділи, які обстрілював противник, дали відповідь адекватним вогнем зі штатного озброєння. Втрати противника уточнюються», – ідеться у вечірньому зведенні.

В угрупованні «ЛНР» ще не інформували про бойові дії 26 лютого.

В угрупованні «ДНР» зведеної картини не подають, але заявляють, що зранку 26 лютого українські військові випустили понад 100 боєприпасів по контрольованих бойовиками територіях. Також в угрупованні «ДНР» твердять, що учасник цього незаконного збройного формування загинув внаслідок обстрілу з боку ЗСУ в селі Пікузи (стара назва – Комінтернове) Волноваського району, коли «допомагав місцевим жителям з ремонтом даху».

Росія «замітає сліди» на Донбасі
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Росія «замітає сліди» на Донбасі

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Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року, за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей, майже 30 тисяч – поранені.

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