На Донбасі за добу поранені троє українських військових – штаб

У зоні бойових дій на Донбасі 14 жовтня зазнали поранень троє українських військових, повідомляє штаб Операції об’єднаних сил. За цими даними, підтримувані Росією бойовики 23 рази відкривали вогонь по позиціях українських військових, чотири рази застосовувавши озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.

Як ідеться у ранковому зведенні, під обстрілом опинилися позиції поблизу населених пунктів Кримське, Золоте, Катеринівка, Луганське, Новолуганське, Авдіївка, Піски, Мар'їнка, Новотроїцьке, Богданівка, Павлопіль, Гнутове, Водяне, Лебединське та Широкине.

Ще три обстріли з боку бойовиків українські військові зафіксували вночі в Авдіївці та на півдні Донецької області, внаслідок цих обстрілів є один поранений.

В угрупованні «ЛНР» заявили, що ЗСУ впродовж минулої доби п’ять разів обстріляли контрольовані бойовиками території.

В угрупованні «ДНР» зведених даних про бойові дії 14 жовтня ще не подавали, але повідомили, що внаслідок обстрілу колонії в Горлівці загинув в’язень. У цьому обстрілі бойовики звинувачують українських військових, незалежного підтвердження цих даних немає.

Про втрати серед бойовиків обидва угруповання не повідомляють.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголосила про чергове «безстрокове і стале» припинення вогню, починаючи з півночі 29 серпня, цього разу у зв’язку з початком навчального року. Воно було порушене майже відразу після заявленого початку і відтоді, як і всі попередні перемир’я, порушується постійно.

Це була вже принаймні п’ята спроба домовитися про перемир’я лише за 2018 рік. Припинення вогню й раніше проголошувалися як безстрокові, але сторони відразу звинувачували одна одну в порушеннях. При цьому сторони щоразу заперечують свою вину і посилаються на провокації противників.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року в регіоні, за даними ООН, загинули понад 10 тисяч людей іще станом на кінець 2017 року – відтоді нових даних не оголошували.