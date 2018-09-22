На Донбасі поранені троє українських військових – штаб ООС

У зоні бойових дій на Донбасі 21 вересня підтримувані Росією бойовики здійснили 18 обстрілів позицій Збройних сил України, при цьому чотири рази застосовували заборонене мінськими домовленостями озброєння, повідомляє штаб Операції об’єднаних сил. За цими даними, внаслідок обстрілів зазнали легких поранень троє українських військових.

«Протягом минулої доби ворог здійснював обстріли наших позицій в районах населених пунктів Кримське, Троїцьке, Авдіївка, Мар'їнка, Чермалик, Павлопіль, Гнутове, Водяне та Широкине», – йдеться у ранковому зведенні штабу.

За даними українських військових, підтримувані Росією бойовики стріляли із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї: «Крім того, мінометних обстрілів зазнали наші опорні пункти на Маріупольському напрямку. Так, вчора увечері з мінометів калібру 82 міліметри ворог обстрілював позиції Об'єднаних сил поблизу населеного пункту Водяне. Опорний пункт наших військ біля Широкина противник також обстріляв з міномету 120 калібру. А позиції в районі Гнутового потрапили під вогневий наліт одразу обох мінометних калібрів».

У штабі додають, що позиції ООС поблизу Водяного та Широкина були обстріляні з озброєння БМП. «Також у Водяному вони потрапили під вогонь протитанкового ракетного комплексу, а у Широкиному окупанти застосували зенітну установку ЗУ-23-2».

Сьогодні, 22 вересня бойовики вже 4 рази з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї обстріляли позиції ООС поблизу населених пунктів Кримське, Новотошківське, Павлопіль та Водяне, втрат немає, додають у штабі.

В угрупованні «ДНР» не інформували про бойові дії 21 вересня. А в угрупованні «ЛНР» звинувачують українських військових у двох обстрілах минулої доби, внаслідок яких ніхто не постраждав.

Тристороння контактна група з урегулювання ситуації на Донбасі домовилася про чергове перемир’я, починаючи з півночі 29 серпня. Рішення ухвалили у зв’язку з початком навчального року. Однак в перші ж години ОБСЄ зафіксувала порушення домовленостей.

Раніше схожі режими тиші також не дотримувалися, сторони звинувачували в порушеннях одна одну.

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Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 300 людей.