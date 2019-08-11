Один український військовий загинув, ще один поранений на Донбасі 10 серпня – ООС

Один український військовий загинув, ще один поранений на Донбасі внаслідок бойових дій 10 серпня, повідомляє штаб української воєнної Операції об’єднаних сил. Загиблий був військовослужбовцем Національної гвардії України.

Загалом 10 серпня українська армія зафіксувала 13 порушень режиму тиші на Донбасі з боку підтримуваних Росією бойовиків.

В угрупованні «ДНР» не повідомляють про бойові дії 10 серпня. Водночас бойовики «ЛНР» звинувачують українську армію в трьох порушення режиму припинення вогню.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За оцінками ООН, станом на 31 грудня 2018 року, унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.

Від 21 липня на сході України оголошений режим тиші.