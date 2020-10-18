Бойовики застосували гранатомет біля Авдіївки – ООС

Контрольовані Росією сили застосували гранатомет та стрілецьку зброю біля Авдіївки Донецької області, повідомив штаб української воєнної Операції об’єднаних сил.

За даними ООС, загалом бойовики один раз порушили режим тиші на Донбасі 18 жовтня.

Бойовики «ДНР» звинувачують українську армію в обстрілах села Спартак та Яковлівка. В угрупованні «ЛНР» не повідомляють про бойові дії 18 жовтня.

Із 00:01 27 липня на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.