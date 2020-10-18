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18 жовтня 2020, Київ 18:39
Новини | Події

Бойовики застосували гранатомет біля Авдіївки – ООС

Український військовий біля Авдіївки, 22 листопада 2020 року

Контрольовані Росією сили застосували гранатомет та стрілецьку зброю біля Авдіївки Донецької області, повідомив штаб української воєнної Операції об’єднаних сил.

За даними ООС, загалом бойовики один раз порушили режим тиші на Донбасі 18 жовтня.

Бойовики «ДНР» звинувачують українську армію в обстрілах села Спартак та Яковлівка. В угрупованні «ЛНР» не повідомляють про бойові дії 18 жовтня.

Росія вторглася в Україну: 10 головних доказів
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Росія вторглася в Україну: 10 головних доказів

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Із 00:01 27 липня на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.

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