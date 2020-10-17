Бойовики тричі порушили режим «тиші» на Донбасі 16 жовтня – штаб ООС

Підтримувані Росією бойовики минулої доби тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі, повідомили вранці 17 жовтня у штабі операції Об’єднаних сил.

«Так, режим припинення вогню російсько-окупаційні війська двічі порушили неподалік населеного пункту Водяне. На цій ділянці в обідній час противник вів вогонь із підствольного гранатомета та стрілецької зброї, а у вечірній час здійснив дистанційне мінування перед українськими позиціями, застосувавши ручний протитанковий гранатомет, пристосований для використання мін ПОМ-2. Окрім того, у районі Мар’їнки противник застосовував автоматичний станковий гранатомет та стрілецьку зброю», – йдеться в повідомленні.

На «вогневі провокації» українські військовослужбовці зброю у відповідь не застосовували, бойових втрат і поранень серед українських військових не було, йдеться в повідомленні.

Від початку поточної доби, 17 жовтня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано, додали у штабі ООС.

Підтримувані Росією угруповання «ДНР» і «ЛНР» звинувачують українських військових у порушеннях режиму «тиші».

Із 00:01 27 липня на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.