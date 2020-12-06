Бойовики шість разів порушили режим тиші на Донбасі 5 грудня – ООС

Контрольовані Росією сили шість разів порушили режим тиші на Донбасі 5 грудня, повідомив штаб української воєнної Операції об’єднаних сил.

Унаслідок обстрілів жоден український військовий не постраждав.

Бойовики угруповання «ДНР» звинувачують українську армію у двох обстрілах на Донбасі. В угрупованні «ЛНР» не повідомляли про бойові дії 5 грудня.

Із 00:01 27 липня на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.