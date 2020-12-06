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06 грудня 2020, Київ 10:26
Новини | Події

Бойовики шість разів порушили режим тиші на Донбасі 5 грудня – ООС

Український військовий у промисловій зоні на околиці Авдіївки, що неподалік від Донецька, 14 грудня 2017 року

Контрольовані Росією сили шість разів порушили режим тиші на Донбасі 5 грудня, повідомив штаб української воєнної Операції об’єднаних сил.

Унаслідок обстрілів жоден український військовий не постраждав.

Бойовики угруповання «ДНР» звинувачують українську армію у двох обстрілах на Донбасі. В угрупованні «ЛНР» не повідомляли про бойові дії 5 грудня.

Як сьогодні живуть на кордоні «ДНР» і Росії? | Донбас Реалії
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Як сьогодні живуть на кордоні «ДНР» і Росії? | Донбас Реалії

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Із 00:01 27 липня на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.

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