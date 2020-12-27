Бойовики один раз порушили режим тиші на Донбасі 26 грудня – ООС

Контрольовані Росією сили один раз порушили режим тиші на Донбасі 26 грудня, повідомив штаб української воєнної Операції об'єднаних сил.

Бойовики «вели неприцільний вогонь в бік українських позицій зі стрілецької зброї» неподалік населеного пункту Березове Донецької області.

У штабі заявляють, що постріли контрольованих Росією підрозділів не несли загрози життю українських військових, тому вогонь у відповідь не відкривали.

В угрупованні «ДНР» підтверджують, що українські війська не відкривали вогонь. Бойовики «ЛНР» також не повідомляють про бойові дії впродовж 26 грудня.

Із 00:01 27 липня на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.