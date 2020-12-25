Минула доба на Донбасі: 5 обстрілів, 2 військових поранені – штаб ООС

Підтримувані Росією бойовики протягом минулої доби здійснили п’ять порушень режиму припинення вогню поблизу трьох населених пунктів на Донбасі, повідомив вранці 25 грудня пресцентр операції Об’єднаних сил.

«Під час обстрілу один український воїн зазнав вогнепального поранення. Ще один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил зазнав поранення внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої неподалік Красногорівки. Обом захисникам надано медичну допомогу та оперативно доставлено до лікувальних закладів», – йдеться в повідомленні.

За даними пресцентру ООС, бойовики відкривали вогонь неподалік Водяного – з мінометів 82-го калібру та автоматичних станкових гранатометів, у районі населеного пункту Шуми – з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.

«На численні обстріли російсько-окупаційних військ українські військовослужбовці надали противнику адекватну відповідь. Від початку поточної доби, 25 грудня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша», – додали в пресцентрі.

Підтримувані Росією бойовики з угруповання «ДНР» звинуватили українських військових в одному обстрілі своїх позицій вранці 25 грудня. Угруповання «ЛНР» даних про обстріли не наводить.

Із 00:01 27 липня на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.