Один український військовий отримав бойову травму на Донбасі – ООС

Один український військовий отримав бойову травму на Донбасі 28 грудня, повідомляє штаб української воєнної Операції об’єднаних сил.

За даними ООС, контрольовані Росією сили застосували міномети 120-го та 82-го калібру та гранатомети різних систем поблизу Водяного Донецької області. Постраждалого солдата доставили до лікувального закладу.

У штабі заявляють, що загалом 27 грудня бойовики здійснили шість обстрілів.

В угрупованнях «ДНР» та «ЛНР» наразі не повідомляли про бойові дії 27 грудня.

Із 00:01 27 липня на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.