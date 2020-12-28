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28 грудня 2020, Київ 08:10
Новини | Події

Один український військовий отримав бойову травму на Донбасі – ООС

Морпіх стріляє під час бою на передовій позиції української армії поблизу селища Водяне, що під Маріуполем, 22 червня 2018 року

Один український військовий отримав бойову травму на Донбасі 28 грудня, повідомляє штаб української воєнної Операції об’єднаних сил.

За даними ООС, контрольовані Росією сили застосували міномети 120-го та 82-го калібру та гранатомети різних систем поблизу Водяного Донецької області. Постраждалого солдата доставили до лікувального закладу.

У штабі заявляють, що загалом 27 грудня бойовики здійснили шість обстрілів.

В угрупованнях «ДНР» та «ЛНР» наразі не повідомляли про бойові дії 27 грудня.

Як сьогодні живуть на кордоні «ДНР» і Росії? | Донбас Реалії
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Як сьогодні живуть на кордоні «ДНР» і Росії? | Донбас Реалії

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Із 00:01 27 липня на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.

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