Український військовий отримав кульове поранення на Донбасі – ООС

Український військовий отримав кульове поранення на Донбасі, повідомив штаб української воєнної Операції об’єднаних сил. Його евакуювали до медичної установи.

За даними ООС, контрольовані Росією сили здійснили дев’ять обстрілів 14 березня.

В угрупованні «ДНР» звинувачують українських військових в тому, що вони скинули з безпілотника вибуховий пристрій біля Ужівки (Ленінського). Бойовики «ЛНР» закидають українській армії обстріл в районі населеного пункту Молодіжне.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 січня 2021 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.