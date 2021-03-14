Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
logo-print logo-print
Назад Вперед
ТОП новини
14 березня 2021, Київ 19:43
Новини | Події

Український військовий отримав кульове поранення на Донбасі – ООС

Матрос морської піхоти під час нічного бою поблизу селища Водяне, що під Маріуполем, 20 червня 2018 року

Український військовий отримав кульове поранення на Донбасі, повідомив штаб української воєнної Операції об’єднаних сил. Його евакуювали до медичної установи.

За даними ООС, контрольовані Росією сили здійснили дев’ять обстрілів 14 березня.

В угрупованні «ДНР» звинувачують українських військових в тому, що вони скинули з безпілотника вибуховий пристрій біля Ужівки (Ленінського). Бойовики «ЛНР» закидають українській армії обстріл в районі населеного пункту Молодіжне.

Як снайпери України та Росії воюють на Донбасі? (відео)
Embed
Як снайпери України та Росії воюють на Донбасі? (відео)

No media source currently available

0:00 0:29:54 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 січня 2021 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG