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20 березня 2021, Київ 01:29
Новини | Події

Військові повідомили про загибель українського солдата на Донбасі 19 березня

Український солдат в окопі на передовій позиції української армії під Золоте-4 Луганської області, лютий 2020 року

Оперативно-тактичне угруповання «Схід» повідомило про загибель українського військового внаслідок обстрілів контрольованих Росією сил 19 березня.

«Збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню та здійснили прицільний обстріл позицій українських захисників з мінометів 120-го калібру, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, неподалік населеного пункту Водяне, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», – заявили в штабі ООС.

В угрупованні «ДНР» не повідомляють про бойові дії 19 березня.

Як у «ДНР» виглядають дороги?
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Як у «ДНР» виглядають дороги?

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Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 січня 2021 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.

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