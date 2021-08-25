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На Донбасі 25 серпня зафіксували два порушення, серед військових – без втрат – штаб ООС

«Про факти порушень із боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ через встановлений координаційний механізм»

Підтримувані Росією бойовики протягом доби 25 серпня здійснили два порушення режиму припинення вогню на Донбасі, повідомляє пресцентр операції Об’єднаних сил. Втрат серед українських військових внаслідок цих порушень немає, йдеться в повідомленні.

За даними пресцентру ООС, поблизу Новолуганського бойовики обстріляли позиції українських сил із ручних протитанкових гранатометів, а на Луганщині зафіксовано проліт безпілотного літального апарату бойовиків типу «Орлан-10» з перетином лінії розмежування.

«Про факти порушень із боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ через встановлений координаційний механізм», – йдеться в повідомленні.

Підтримувані Росією угруповання «ДНР» і «ЛНР» не наводять інформації про обстріли на даний час.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.

За даними української делегації в Тристоронній контактній групі, за рік дії режиму припинення вогню на Донбасі станом на 27 липня 2021 року зафіксували 1995 обстрілів, загинули 45 військових, 163 – поранені.

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