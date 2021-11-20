19 листопада на Донбасі загинув військовий, бойовики здійснили 17 обстрілів – ООС

19 листопада внаслідок обстрілів з боку російських гібридних сил загинув український військовий, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил. Загалом впродовж минулої доби, йдеться в ранковому зведенні, підтримувані Росією бойовики 17 разів порушували режим припинення вогню, 6 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

«В напрямку Мар’їнки окупанти вели вогонь тричі, застосовуючи артилерію калібру 122 мм, міномети калібру 82 мм та 120 мм. В бік населеного пункту Лопаскине противник здійснив обстріл з мінометів калібру 82 мм. В районі Причепилівки ворожі війська відкривали вогонь зі стрілецької зброї. Біля Новомихайлівки російські найманці обстрілювали наші позиції з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Поблизу Катеринівки ворог вів обстріл тричі, використовуючи гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю. Біля населених пунктів Піски та Шуми противник задіяв станкові протитанкові гранатомети. В напрямку Авдіївки окупанти вели вогонь з мінометів калібру 120 мм. Неподалік Попасної ворог відкривав вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. В районі Новотошківського російські найманці два рази обстрілювали наші позиції, застосовуючи міномети калібру 120 мм та гранатомети різних систем. В бік Золотого-4 противник застосовував автоматичні станкові гранатомети та стрілецьку зброю. Збройні формування Російської Федерації здійснили обстріл з артилерії калібру 152 мм околиць населеного пункту Нижнє. Втрат серед цивільного населення немає. Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець дістав поранення, несумісне з життям, – зауважили в штабі ООС.

Українські військові додали, що відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

І додали, що обстрілів упродовж поточної доби, 20 листопада, не фіксували.

Підтримувані Росією угруповання «ДНР» і «ЛНР» на своїх ресурсах звинуватили ЗСУ в обстрілах 19 листопада (зокрема, із забороненої «Мінськом» зброї0), внаслідок яких, за їхніми словами, була поранена цивільна жінка в селі Довге на Луганщині.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами.

За останніми даними Збройних сил, від 14 квітня 2014 року станом на 17 жовтня 2021 року на території Донецької та Луганської областей загинули 2 719 військових, отримали поранення чи ушкодження 10 368 військовослужбовців ЗСУ.

За даними Управління верховного комісара ООН із прав людини, станом на липень 2021 року загальна кількість загиблих внаслідок бойових дій на Донбасі становила понад 13 тисяч: щонайменше 3 3901 цивільних осіб, приблизно 4 200 українських військових та близько 5 800 членів незаконних збройних угруповань.