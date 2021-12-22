Минула доба на Донбасі: 3 порушення «тиші», поранений військовий

Підтримувані Росією бойовики минулої доби на Донбасі тричі порушили режим припинення вогню, при цьому один раз – із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння, повідомили у пресцентрі операції Об’єднаних сил.

За повідомленням, у напрямку Широкиного бойовики вели вогонь зі стрілецької зброї, біля Мар’їнки – здійснили обстріл із мінометів калібру 120 мм. У районі Красногорівки виявили і знищили безпілотний літальний апарат противника типу «Квадро», додали в пресцентрі.

Внаслідок обстрілу один військовослужбовець Об’єднаних сил був поранений. Стан його здоров’я – середньої тяжкості.

«Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли», – йдеться в повідомленні.

За даними військових, станом на 7:00 22 грудня порушень режиму припинення вогню з боку підтримуваних Росією сил не зафіксовано.

Угруповання «ДНР» і «ЛНР» про обстріли станом на ранок 22 грудня не повідомляють.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами.

За останніми даними Збройних сил, від 14 квітня 2014 року станом на 17 жовтня 2021 року на території Донецької та Луганської областей загинули 2 719 військових, отримали поранення чи ушкодження 10 368 військовослужбовців ЗСУ.

За даними Управління верховного комісара ООН із прав людини, станом на липень 2021 року загальна кількість загиблих внаслідок бойових дій на Донбасі становила понад 13 тисяч: щонайменше 3 3901 цивільних осіб, приблизно 4 200 українських військових та близько 5 800 членів незаконних збройних угруповань.