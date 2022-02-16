Військові заявили про одне порушення «тиші» на Донбасі 16 лютого

Станом на 8:00 16 лютого підтримувані Росією бойовики один порушили режим припинення вогню із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння, повідомив пресцентр операції Об’єднаних сил.

За повідомленням, по околицях Станиці Луганської вівся вогонь із мінометів калібру 82 мм.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок обстрілу немає, додали в пресцентрі.

Минулої доби, за повідомленням, на Донбасі було чотири порушення, два з яких – із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Військові 15 лютого також не постраждали.

За повідомленням, у порівнянні з 14 лютого кількість обстрілів з боку бойовиків зменшилася.

У підтримуваному Росією угрупованні «ДНР» про обстріли станом на ракок 16 лютого не заявляли, в угрупованні «ЛНР» заявили про два обстріли.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами.

За даними ЗСУ, за 2021 рік, станом на 21 грудня, в ході бойової обстановки загинули 65 людей із особового складу Збройних сил України.

За даними Управління верховного комісара ООН із прав людини, станом на липень 2021 року загальна кількість загиблих внаслідок бойових дій на Донбасі становила понад 13 тисяч людей.