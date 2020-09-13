На Донбасі зберігається режим тиші – штаб ООС

13 вересня на лінії розмежування на Донбасі режим припинення вогню зберігається повною мірою, ідеться в ранковому зведенні штабу операції Об’єднаних сил.

За цими даними, станом на 8:00 13 вересня на Донбасі зберігається тиша.

«Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається стабільною та повністю контролюється українськими захисниками. Українські військовослужбовці, перебуваючи в готовності адекватно реагувати на підступні та провокативні дії ворога, продовжують сумлінно виконувати свої завдання», – вказано в повідомленні.

12 вересня на всіх ділянках фронту обстрілів з боку противника також зафіксовано не було, вказали в штабі ООС.

Російські гібридні сили про бойові дії 12 вересня також не інформували.

Із 00:01 27 липня на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню». З того часу і до 6 вересня українські військові не повідомляли про поранених та вбитих внаслідок бойових дій. Тоді внаслідок обстрілів на Донбасі один військовий загинув, ще один був поранений.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.