Бойовики на Донбасі тричі порушили режим перемир’я – штаб ООС

У зоні бойових дій на Донбасі впродовж доби 14 листопада російські гібридні сили тричі порушили режим припинення вогню, інформує штаб операції Об’єднаних сил.

«У районі населеного пункту Водяне в обідній час противник застосував автоматичний станковий гранатомет, а ввечері збройні провокації продовжилися поруч Водяного, що на Приазов’ї. На цій ділянці, одночасно з гранатометами різних систем, стрілецькою зброєю зафіксовано відкриття вогню ворожим снайпером з боку тимчасово окупованої Ужівки. Для збереження життя та здоров’я українських захисників наші воїни дали адекватну відповідь, після чого режим тиші було відновлено», – ідеться в ранковому зведенні.

Втрат і поранень серед українських військових не було, вказано в повідомленні.

В угрупованні «ДНР» українських військових звинуватили в одному порушенні перемир’я 14 листопада.

В угрупованні «ЛНР» про бойові дії впродовж минулої доби не повідомляли.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.

У незаконному збройному угрупованні «ДНР» повідомляють про нібито обстріли окупованих ними територій українськими військовими 10 листопада.