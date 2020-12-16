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16 грудня 2020, Київ 09:14
Новини | Події

Бойовики на Донбасі 11 разів за добу порушили режим припинення вогню – штаб ООС

Втрат серед українських військових немає, повідомляють у штабі

Російські гібридні сили на Донбасі впродовж доби 15 грудня 11 разів порушили умови перемир’я, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил.

«У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» найбільше обстрілів було зафіксовано в передмісті Авдіївки. Тут ворог чотири рази відкривав вогонь в напрямку українських позицій з автоматичних станкових та підствольних гранатометів, а також зі стрілецької зброї. Поблизу Опитного та Водяного, що на Приазов’ї, противник вів вогонь із гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» було зафіксовано два порушення припинення вогню неподалік населеного пункту Шуми. На цьому напрямку противник неодноразово використовував як підствольні, так і автоматичні станкові гранатомети, стрілецьку зброю», – ідеться в ранковому зведенні.

Втрат серед українських військових немає, повідомляють у штабі.

В угрупованні «ДНР» українських військових звинувачують в обстрілі передмість Горлівки ввечері 15 грудня.

В угрупованні «ЛНР» про бойові дії впродовж минулої доби не повідомляли.

Із 00:01 27 липня на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Як і навіщо скорочують українську армію? (відео)
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Як і навіщо скорочують українську армію? (відео)

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Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.

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