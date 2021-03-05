На Донбасі за добу 4 березня немає бойових втрат – штаб ООС

У зоні бойових дій на Донбасі впродовж минулої доби бойових втрат серед українських військових не зафіксовано, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил. За цими даними, російські гібридні сили 4 березня дев’ять разів порушили режим припинення вогню.

В угрупованні «ДНР» українських військових звинуватили в порушенні перемир’я с на Приазов’ї та в околицях Донецька.

В угрупованні «ЛНР» заявили про одне порушення – поблизу Золотого-5.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».