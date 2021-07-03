Бойовики на Донбасі здійснили 8 обстрілів з початку доби – штаб ООС

У зоні бойових дій на Донбасі з початку доби 3 липня зафіксовано 8 обстрілів з боку російських гібридних сил, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил.

«Біля населеного пункту Невельське збройні формування Російської Федерації тричі обстріляли українські позиції з мінометів 120-го калібру. У районі населеного пункту Чермалик окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів. Неподалік Опитного противник обстріляв наші позиції з протитанкових ракетних комплексів. Поблизу Золотого-4 російські найманці тричі застосували станкові протитанкові та автоматичні станкові гранатомети», – ідеться в повідомленні.

Бойових втрат серед військових Об’єднаних сил немає, вказано у вечірньому зведенні.

Угруповання «ДНР» та «ЛНР» наразі не повідомляли про бойові дії 3 липня.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.

Як повідомило Управління зв’язків з громадськістю Збройних сил України на запит Радіо Свобода, з моменту оголошення режиму припинення вогню 27 липня 2020 року і до 5 травня 2021 року в районі проведення операції Об’єднаних сил на території Донецької та Луганської областей загинули (померли) 99 військовослужбовців. З цієї кількості 34 військових загинули «під час бойової обстановки», зазнали поранень 190 військовослужбовців, уточнили в ЗСУ.