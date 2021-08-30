ООС: бойовики стріляли тричі, втрат немає

У зоні бойових дій на Донбасі з початку доби 30 серпня російські гібридні сили тричі порушили режим припинення вогню, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил.

За цими даними, біля Новозванівки бойовики стріляли зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів, неподалік Шумів – зі станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї, поблизу Троїцького – з великокаліберних кулеметів.

«За поточну добу втрат серед військових Об’єднаних сил немає», – ідеться у вечірньому зведенні.

Угруповання «ДНР» та «ЛНР» про бойові дії 30 серпня ще не інформували.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

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Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.

За даними української делегації в Тристоронній контактній групі, за рік дії режиму припинення вогню на Донбасі станом на 27 липня 2021 року зафіксували 1995 обстрілів, загинули 45 військових, 163 – поранені.