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День на Донбасі: чотири обстріли, без втрат

У зоні бойових дій на Донбасі з початку доби 13 вересня немає втрат серед українських військових, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил.

За цими даними, російські гібридні сили здійснили чотири обстріли позицій ЗСУ – поблизу Зайцевого, Верхньоторецького, Нью-Йорка та Золотого-4.

В угрупованні «ДНР» українських військових звинуватили в обстрілах на півдні контрольованої бойовиками території, а також поблизу Ясинуватої.

В угрупованні «ЛНР» заявляють про обстріл з боку ЗСУ поблизу Золотого-5.

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Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.

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20 років тюрми за війну проти України. Чому чехи їздять на Донбас та як їх за це карають? (відео)

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За даними української делегації в Тристоронній контактній групі, за рік дії режиму припинення вогню на Донбасі станом на 27 липня 2021 року зафіксували 1995 обстрілів, загинули 45 військових, 163 – поранені.

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