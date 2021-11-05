Штаб ООС повідомляє про п’ять порушень режиму тиші бойовиками

Російські гібридні війська п’ять разів порушили режим тиші з початку доби 5 листопада, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил. Чотири рази бойовики застосували заборонене мінськими домовленостями озброєння, додають у штабі.

«Біля Причепилівки ворог відкривав вогонь з мінометів калібру 120 мм. У напрямку населених пунктів Болотене, Кримське та Луганське противник здійснив обстріли з мінометів калібру 82 мм. Поблизу Лебединського наші позиції потрапили під обстріл з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї», – ідеться в зведенні.

Один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. «Воїну надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан його здоров’я – задовільний», – указано в повідомленні.

В угрупованні «ЛНР» звинуватили українських військових в обстрілі села Миколаївка з напрямку населеного пункту Болотене.

В угрупованні «ДНР» заявили про обстріл з боку ЗСУ передмістя Ясинуватої та півдня контрольованої бойовиками території.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами.

За останніми даними Збройних сил, від 14 квітня 2014 року станом на 17 жовтня 2021 року на території Донецької та Луганської областей загинули 2 719 військових, отримали поранення чи ушкодження 10 368 військовослужбовців ЗСУ.

За даними Управління верховного комісара ООН із прав людини, станом на липень 2021 року загальна кількість загиблих внаслідок бойових дій на Донбасі становила понад 13 тисяч: щонайменше 3 3901 цивільних осіб, приблизно 4 200 українських військових та близько 5 800 членів незаконних збройних угруповань.