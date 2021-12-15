Бойовики на Донбасі здійснили 7 обстрілів, поранений український військовий – пресслужба Обʼєднаних сил

Російські гібридні сили впродовж доби 14 грудня сім разів обстріляли позиції українських військових на Донбасі, повідомляє пресслужба Обʼєднаних сил.

«Поблизу Новолуганська ворог відкривав вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. У напрямку Новотошківського окупанти здійснили обстріл зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів. У районі Авдіївки та Гранітного противник вів вогонь з мінометів калібру 120 мм. У бік Старогнатівки ворог здійснив обстріл з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів. Поблизу Новомихайлівки російські найманці застосували ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю. Неподалік Водяного ворожі війська здійснили обстріл із ручних протитанкових гранатометів», – ідеться в ранковому зведенні.

У пресслужбі також повідомляють, що один військовослужбовець Об’єднаних сил зазнав поранення. «Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – середньої тяжкості», – вказано в повідомленні.

Ще один обстріл – у напрямку Первомайського – бойовики здійснили вночі 15 грудня, інформують українські військові.

Угруповання «ЛНР» про бойові дії 14 грудня не повідомляло.

В угрупованні «ДНР» зведених даних про події 14 грудня не наводять, але звинувачують українських військових у гранатометному обстрілі селища Байрак уранці у вівторок.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами.

За останніми даними Збройних сил, від 14 квітня 2014 року станом на 17 жовтня 2021 року на території Донецької та Луганської областей загинули 2 719 військових, отримали поранення чи ушкодження 10 368 військовослужбовців ЗСУ.

За даними Управління верховного комісара ООН із прав людини, станом на липень 2021 року загальна кількість загиблих внаслідок бойових дій на Донбасі становила понад 13 тисяч: щонайменше 3 3901 цивільних осіб, приблизно 4 200 українських військових та близько 5 800 членів незаконних збройних угруповань.