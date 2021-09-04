Український військовий тяжко поранений на Донбасі – штаб ООС

Український військовий зазнав вогнепального поранення 4 вересня на Донбасі і перебуває в тяжкому стані в лікарні, повідомив вранці пресцентр операції Об’єднаних сил.

За повідомленням, від початку доби 4 вересня зафіксували один обстріл із боку підтримуваних Росією бойовиків: у напрямку Старогнатівки зі стрілецької зброї.

Минулої доби, за даними штабу ООС, був також один обстріл: біля Катеринівки бойовики застосовували автоматичні станкові та ручні протитанкові гранатомети і великокаліберні кулемети. За минулу добу бойових втрат серед українських військових не було, додали в пресцентрі.

«Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм», – йдеться в повідомленні.

У підтримуваному Росією угрупованні «ДНР» даних про обстріли станом на ранок 4 вересня не наводять, в угрупованні «ЛНР» заявляють про один обстріл їхніх позицій.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.

За даними української делегації в Тристоронній контактній групі, за рік дії режиму припинення вогню на Донбасі станом на 27 липня 2021 року зафіксували 1995 обстрілів, загинули 45 військових, 163 – поранені.