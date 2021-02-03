Протягом доби бойовики стріляли один раз – штаб ООС

Протягом доби 3 лютого гібридні російські війська один раз порушили режим тиші, повідомляє штаб Операції Об’єднаних сил.

Вогонь відкрили поруч із Гнутовим з автоматичного станкового гранатомета.

«Про факт порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Бойових втрат серед українських захисників немає», – йдеться в зведенні.

Крім того, штаб звітує, що сапери Державної служби з надзвичайних ситуацій розмінували більше 5 гектарів території і передали 139 вибухонебезпечних предметів на знищення.

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Незаконне збройне угруповання «ДНР» 3 лютого звинуватило Збройні сили України в обстрілі окупованої Горлівки. Аналогічне угруповання «ЛНР» тких заяв наразі не робило.

Напередодні один український військовий загинув від пострілу снайпера.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.