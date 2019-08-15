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15 Серпень 2019, Київ 08:57
Новини | Події

На Донбасі 14 серпня загинув один український військовий – штаб ООС

Боєць ЗСУ неподалік міста Золоте-4, в зоні розведення сил та засобів, поблизу КПВВ «Золоте» на Луганщині, 10 червня 2019 року

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У зоні бойових дій на Донбасі 14 серпня загинув один український військовий, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил. За цими даними, підтримувані Росією бойовики 13 разів порушили режим припинення вогню, з них двічі – із забороненої Мінськими угодами зброї, мінометів калібрів 120 та 82 міліметри.

В угрупованнях «ДНР» та «ЛНР» ще не інформували про бойові дії 14 серпня.

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На засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську 17 липня домовилися про перемир’я на Донбасі з півночі 21 липня.

Сторони також домовилися про механізми контролю за дотриманням перемир’я і дисциплінарні заходи в разі його порушень; про відмову від наступальних дій і диверсійних операцій.

Перемир’я, про які домовлялися на засіданнях Тристоронньої контактної групи в Мінську, порушувалися практично відразу. При цьому сторони заперечують свою вину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.

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