Бойовики на Донбасі здійснили 8 обстрілів з початку доби – штаб

Штаб операції Об'єднаних сил заявляє, що з початку доби 1 листопада підтримувані Росією бойовики вісім разів обстріляли позиції українських військових, одного разу застосувавши озброєння, заборонене Мінськими угодами.

Як ідеться у вечірньому зведенні, найбільшу вогневу активність гібридних сил зафіксовано на Приазов'ї.

«У ході бойових дій жоден військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил не постраждав», – ідеться в повідомленні.

В угрупованнях «ДНР» та «ЛНР» про бойові дії 1 листопада ще не повідомляли.

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Тристороння контактна група з урегулювання ситуації на Донбасі домовилася про чергове перемир’я, починаючи з півночі 29 серпня. Рішення ухвалили у зв’язку з початком навчального року. Однак в перші ж години ОБСЄ зафіксувала порушення домовленостей.

Раніше схожі режими тиші також не дотримувалися, сторони звинувачували в порушеннях одна одну.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 300 людей.