З Донеччини евакуювали 3/4 жителів – голова ОВА

Під контролем Збройних сил України залишаються 45% Донецької області, там залишаються близько 350 тисяч жителів, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

«На момент повномасштабного вторгнення на території Донецької області, підконтрольній українській владі – це близько 2/3 території станом на 24 лютого – постійно проживали один мільйон 670 тисяч населення. Зараз близько 350 тисяч жителів залишилося на 45% контрольованої території... Тобто 3/4 населення області – нагадаю, це найбільш густонаселена область України… – евакуйовано за весь період повномасштабної війни, тобто за пів року», – сказав Кириленко в інтерв’ю телеканалу «Настоящее время» (створений «Голосом Америки» за участі Радіо Свобода).

За його словами, всі міста області зараз перебувають під обстрілами, але найважча ситуація у тих, що розташовані на лінії фронту. Голова ОВА повідомив про трьох загиблих і чотирьох постраждалих мирних жителів Донецької області внаслідок російських обстрілів за минулу добу.

«Щодоби в нас є фактично загиблі і поранені серед мирного населення», – сказав Кириленко.

24 серпня британська розвідка заявила, що через шість місяців повномасштабного російського вторгнення в Україну значного прогресу Росії досягти не вдалося.

За повідомленням, наступ РФ на Донбасі має «мінімальний прогрес», в оперативному плані Росія «відчуває нестачу боєприпасів, техніки й персоналу, бойовий дух у багатьох військових частинах низький, і стан армії значно погіршився».