«Прирівняння жертви до агресора є абсолютно неприйнятним» – МЗС про заяву ООН щодо Чаплиного

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що розчаровані «відсутністю чіткої позиції» офісу гумантарної координаторки ООН в Україні щодо ракетного удару Росії по залізничній станції в Чаплиному 24 серпня, внаслідок якого загинули 25 людей, зокрема двоє дітей.

«Нагадаю, що Міністерство оборони РФ публічно зізналося в скоєнні цього воєнного злочину. Заклики високої представниці ООН до «всіх сторін» дотримуватися міжнародного гуманітарного права виглядають відірваними від реальності. Прирівняння жертви до агресора є абсолютно неприйнятним», – заявив речник МЗС України Олег Ніколенко.

«Розраховуємо, що структури ООН, яким ми вдячні за організацію гуманітарного реагування, зможуть скористатися присутністю в Україні, щоби розібратися, яка саме сторона має дотримуватися своїх зобов’язань за міжнародним гуманітарним правом, бомбардуючи Чаплине та інші українські міста і села», – додав він.

Гуманітарна координаторка ООН в Україні Деніз Браун, перебуваючи в Дніпрі 25 серпня, засудила ракетний удар по Чаплиному на Дніпропетровщині, внаслідок якого 24 серпня загинули і були поранені десятки цивільних людей, зокрема діти.

При цьому вона не вказала у своїй заяві, що удару завдала Росія, а також закликала «всі сторони без винятку» «сумлінно дотримуватися своїх зобов’язань за міжнародним гуманітарним правом і постійно забезпечувати, щоби цивільні жителі були захищені, їхні будинки залишалися неушкодженими, а необхідні послуги не припинялися».

25 серпня представник Міноборони Росії Ігор Конашенков визнав відповідальність російських військ за ракетний удар по Чаплиному. У своїй заяві він не згадав про загиблих і постраждалих цивільних, а вказав, що ціллю був «військовий ешелон».