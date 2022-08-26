Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Політика

«Прирівняння жертви до агресора є абсолютно неприйнятним» – МЗС про заяву ООН щодо Чаплиного

Наслідки російського удару по залізничній станції в селищі Чаплине 24 серпня, від якого загорілися 5 пасажирських вагонів і загинули 25 людей та понад 30 поранені. Чаплине, Дніпропетровська область, 25 серпня 2022 року

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що розчаровані «відсутністю чіткої позиції» офісу гумантарної координаторки ООН в Україні щодо ракетного удару Росії по залізничній станції в Чаплиному 24 серпня, внаслідок якого загинули 25 людей, зокрема двоє дітей.

«Нагадаю, що Міністерство оборони РФ публічно зізналося в скоєнні цього воєнного злочину. Заклики високої представниці ООН до «всіх сторін» дотримуватися міжнародного гуманітарного права виглядають відірваними від реальності. Прирівняння жертви до агресора є абсолютно неприйнятним», – заявив речник МЗС України Олег Ніколенко.

«Розраховуємо, що структури ООН, яким ми вдячні за організацію гуманітарного реагування, зможуть скористатися присутністю в Україні, щоби розібратися, яка саме сторона має дотримуватися своїх зобов’язань за міжнародним гуманітарним правом, бомбардуючи Чаплине та інші українські міста і села», – додав він.

Гуманітарна координаторка ООН в Україні Деніз Браун, перебуваючи в Дніпрі 25 серпня, засудила ракетний удар по Чаплиному на Дніпропетровщині, внаслідок якого 24 серпня загинули і були поранені десятки цивільних людей, зокрема діти.

При цьому вона не вказала у своїй заяві, що удару завдала Росія, а також закликала «всі сторони без винятку» «сумлінно дотримуватися своїх зобов’язань за міжнародним гуманітарним правом і постійно забезпечувати, щоби цивільні жителі були захищені, їхні будинки залишалися неушкодженими, а необхідні послуги не припинялися».

25 серпня представник Міноборони Росії Ігор Конашенков визнав відповідальність російських військ за ракетний удар по Чаплиному. У своїй заяві він не згадав про загиблих і постраждалих цивільних, а вказав, що ціллю був «військовий ешелон».

Йому було 11. Наслідки удару по Чаплиному на Дніпропетровщині (відео)
Embed
Йому було 11. Наслідки удару по Чаплиному на Дніпропетровщині (відео)

No media source currently available

0:00 0:02:08 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG