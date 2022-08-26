В ОГП встановили одного з російських військових, які розстріляли цивільних під Києвом

Офіс генпрокурора повідомив, що правоохоронці встановили особу російського військового, який брав участь у розстрілі двох цивільних у березні біля села Мрія на Київщині.

«За даними слідства, у березні 2022 року п’ятеро військовослужбовців РФ на автомобілі з літерою «V» та надписом «Танковий спецназ RUS» приїхали до підприємства поблизу населеного пункту Мрія Бучанського району Київської області», – йдеться в повідомленні.

«У цей час до окупантів вийшли двоє цивільних беззбройних громадян – власник і охоронець цього підприємства. Загарбники, переконавшись у тому, що мирні люди не становлять для них ніякої загрози, дали можливість їм піти. Проте, як тільки потерпілі відійшли на декілька метрів, підозрюваний разом із невстановленим військовослужбовцем підступно відкрили вогонь з автоматичної зброї їм у спину. Від отриманих щонайменше 12 вогнепальних поранень, чоловіки померли», – додали у прокуратурі.

Після цього окупанти обікрали підприємство і поїхали, завантаживши награбоване в автівку, повідомили в ОГП.

За даними прокуратури, цей злочин зафіксований камерами відеоспостереження підприємства.

Бучанська окружна прокуратура повідомила російському військовому про підозру в порушенні законів та звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством. Про те, де зараз перебуває ця особа, в Офісі генпрокурора не повідомили.

У травні американський телеканал CNN показав кадри вбивства російськими військовими двох місцевих цивільних жителів на околицях Києва. Відеозапис із камери спостереження датується 16 березня. На ньому група російських солдатів зупиняє й обшукує власника місцевої фірми з торгівлі автомобілями, імені якого не називають, і 68-річного охоронця фірми Леоніда Пляца.

Після обшуку російські солдати вбили власника й охоронця, вистріливши їм у спини. Леонід Пляц загинув не одразу: на кадрах видно, як він намагається піднятися і дійти до своєї охоронної будки й покликати допомогу. Стверджується, що він помер від втрати крові.

Відеозапис наразі долучено до матеріалів міжнародного розслідування воєнних злочинів російської армії в Україні.