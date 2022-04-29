Поліція: на Донеччині за добу було 11 російських обстрілів, троє людей загинули

Внаслідок обстрілів із боку російських військових у Донецькій області за минулу добу загинули троє цивільних жителів, ще шістьох поранено, зруйновані декілька десятків об’єктів цивільної інфраструктури, повідомила 29 квітня Національна поліція України.

«Окупанти обстріляли дев’ять населених пунктів. Внаслідок російських ударів загинули троє мирних жителів, шість – поранені. Руйнувань зазнали щонайменше 27 цивільних об’єктів – житлові будинки, фермерське господарство, завод, комунальна та залізнична інфраструктура, автомобіль «швидкої допомоги», – йдеться в повідомленні.

Зокрема, у поліції уточнили, що упродовж минулої доби російські війська вдарили по таких населених пунктах: Маріуполь, Лиман, Авдіївка, Мар’їнка, Велика Новосілка, Нью-Йорк, Іванівка, Серебрянка, Новомиколаївка Черкаської громади.

«Ворог обстрілював мирне населення з авіації, ракетних комплексів, реактивних систем залпового вогню «Град», танків, важкої артилерії», – йдеться в повідомленні.

Поліцейські відкрили кримінальні провадження за статтею «порушення законів і звичаїв війни».

22 квітня в Росії заявили про нові плани під час другої фази «спецоперації в Україні» (так там називають повномасштабне вторгнення). Російські військові заявили про намір встановити повний контроль над Донбасом та південною Україною задля забезпечення сухопутного коридору в анексований Крим та отримання виходу до Придністров’я.

У британській розвідці 29 квітня заявили, що російські успіхи на Донбасі є обмеженими і досягнуті значними втратами для російських військ через сильний опір України.