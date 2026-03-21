Росія вдарила «Ланцетом» по селу на Донеччині: загинула жінка, четверо постраждалих – прокуратура

У суботу, 21 березня, армія РФ атакувала село Майдан Краматорського району, йдеться у повідомленні Донецької обласної прокуратури.

«Під вогонь БпЛА «Ланцет» потрапила житлова забудова. Внаслідок ворожої атаки загинула 63-річна мешканка. Ще четверо цивільних – чоловік 30 років, жінки 52 і 65 років, а також 15-річний хлопець дістали тілесні ушкодження. З вибуховими й черепно-мозковою травмами, осколковими пораненнями, переломами, різаними ранами, забоєм і контузією постраждалих доставлено до медичного закладу, де їм надається кваліфікована допомога», – зазначили у прокуратурі.

Також за даними відомства, у районі влучання засобів ураження пошкоджено 35 приватних домоволодінь та автомобілі.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.