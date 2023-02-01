На Донеччині через російські обстріли минулої доби загинули четверо цивільних – ОВА

На Донеччині минулої доби внаслідок російських обстрілів загинули четверо цивільних людей, шестеро – були поранені, повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

«За 31 січня росіяни вбили чотирьох жителів Донеччини: двох – у Бахмуті, одного – у Парасковіївці та одного – у Вугледарі. Ще шестеро людей в області зазнали поранення», – написав голова ОВА у телеграмі.

Всього від початку повномасштабного вторгнення через дії Росії на Донеччині, за даними ОВА, загинули 1339 людей, ще 2939 – були поранені. Ці дані не враховують жертви у Маріуполі і Волновасі, точне число яких наразі встановити неможливо.

Управління верховного комісара ООН із прав людини підтвердило 7 110 випадків загибелі і 11 547 випадків поранення цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. Такими є дані організації від 24 лютого до 29 січня.

Від 1 до 29 січня УВКПЛ ООН зафіксувало 170 випадків загибелі і 506 – поранення цивільних в Україні.

В організації наголошують, що реальне число загиблих є значно вищим, оскільки отримання інформації з деяких місць, де тривають інтенсивні бойові дії, відбувається із затримкою, і багато повідомлень все ще потребують підтвердження.