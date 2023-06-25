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На Донеччині за добу загинув один цивільний, поранені троє – Кириленко

Панорама міста Вугледар, архівне фото, лютий 2023 року

У Донецькій області за минулу добу загинула одна людина, ще троє зазнали поранень, повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

«На Волноваському напрямку одна людина загинула у Вугледарі. Під вогнем артилерії – Велика Новосілка. На Донецькому напрямку зранку ворог завдав авіаудару по Авдіївці — є поранений. На Горлівському напрямку дві людини поранені в Торецьку – в місті пошкоджені два торгові обʼєкти і житловий будинок», – інформує Кириленко.

Він також вказує на численні пошкодження будинків у кількох громадах області.

У контрольованій українським урядом частині Донеччини внаслідок обстрілів регулярно гинуть цивільні. Російські військові заперечують, що метою їхніх обстрілів є мирні жителі і цивільна інфраструктура.

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