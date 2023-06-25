У Воронежі ліквідували пожежу, яка виникла на нафтопереробному заводі після бойових дій 24 червня

Пожежу паливного резервуара на нафтопереробному заводі поблизу міста Воронеж на південному заході Росії ліквідовано, повідомили зранку 25 червня російські державні інформаційні агенції з посиланням на МНС регіону.

Пожежники повністю ліквідували пожежу, яка знищила цистерну авіаційного гасу ємністю 5 тисяч тонн.

Губернатор Воронежа Олександр Гусєв не надав пояснень щодо причини пожежі, але на кількох відео в соціальних мережах, зроблених 24 червня, видно щонайменше один військовий гелікоптер неподалік. У цьому районі в той же час перебували бойовики угруповання «ПВК Вагнера».

Засновник угруповання «ПВК Вагнера» Євген Пригожин увечері 23 червня звинуватив Міністерство оборони Росії у завдаванні ударів по тилових таборах його угруповання. За словами Пригожина, серед його підлеглих багато вбитих. Він зазначив, що «вагнерівці» «йдуть розбиратися, чому в країні твориться безлад».

Пригожин згодом заявляв, що ПВК «Вагнер» має намір блокувати Ростов-на-Дону та йти на Москву, якщо найманцям не видадуть міністра оборони Росії Сергія Шойгу та начальника генштабу російської армії Валерія Герасимова.

Міністерство оборони Росії назвало заяви Пригожина інформаційною провокацією, а Володимир Путін звинуватив його в заколоті.

24 червня ЗМІ повідомили про те, що літаки президента РФ Володимира Путіна та інших олігархів могли залишити Москву.

Дещо пізніше 24 червня Пригожин заявив про те, що його військові припиняють рух вперед та йдуть до польових таборів.