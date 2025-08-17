Жертвами російських ударів на Донеччині за добу стали п’ятеро людей – ОВА

За добу 16 серпня внаслідок російських ударів загинули п’ятеро жителів Донеччини, повідомила обласна військова адміністрація. За цими даними, по двоє людей загинули в Райському і Святогорівці, одна – в Костянтинівці.

«Ще чотири людини в області за добу дістали поранення», – вказано в повідомленні.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.