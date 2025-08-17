Доступність посилання

Жертвами російських ударів на Донеччині за добу стали п’ятеро людей – ОВА

Наслідки одного з ударів РФ по цивільній інфраструктурі на Донеччині, липень 2025 року
Наслідки одного з ударів РФ по цивільній інфраструктурі на Донеччині, липень 2025 року

За добу 16 серпня внаслідок російських ударів загинули п’ятеро жителів Донеччини, повідомила обласна військова адміністрація. За цими даними, по двоє людей загинули в Райському і Святогорівці, одна – в Костянтинівці.

«Ще чотири людини в області за добу дістали поранення», – вказано в повідомленні.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

