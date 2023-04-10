Російські військові обстріляли Донеччину з «Ураганів» та «Смерчів», постраждали люди – ОВА

У Донецькій області війська РФ атакували місто Курахове із «Ураганів», а під ранок 10 квітня обстріляли селище Очеретине та місто Авдіївку, є поранені серед цивільних, повідомив голова ОВА Павло Кириленко.

За інформацією місцевого чиновника, на Донецькому напрямку фронту внаслідок обстрілу Курахового була поранена одна людина, пошкоджено сім двоквартирних будинків, а також ериторію підприємства.

«Ще 11 будинків пошкоджено в Дачному. Протягом доби відбувалися артобстріли Мар’їнки, Красногорівки та Максимільянівки», – написав очільник області.

Він нагадав, що напередодні армія РФ завдала удару зі «Смерчів» по Дружківці, в результаті було поранено дві людини, пошкоджено десять будинків. Також дві ракети С-300 російські військові випустили по Краматорську, обійшлося без жертв.

Війська РФ щодня атакують територію Донеччини.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.