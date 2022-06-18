За добу на Донеччині загинула 1 людина, був поранений голова ВЦА Авдіївки – місцева влада

Протягом дня в Донецькій області через російські обстріли загинув один цивільний, повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко увечері 18 червня.

«За 18 червня росіяни вбили 1 людину на Донеччині – у Райгородку. Ще 11 людей дістали поранення», – заявив він.

Крім того, в Бахмуті зареєстрували одного пораненого та ще одного загиблого – вони отримали поранення в Луганській області.

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Раніше 18 червня заступник голови військово-цивільної адміністрації Авдіївки Сергій Легенький повідомив, що голова ВЦА Віталій Барабаш отримав поранення.

«Трохи його зачепило, коли він виїжджав із міста в машині. Але все добре, всі живі», – сказав Легенький у ефірі національного телемарафону.

Напередодні в Донецькій області загинули четверо цивільних.